Пекин, 7 декабря, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Очередная вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в провинции Шаньси на севере Китая, сообщили в министерстве сельского хозяйства КНР, передает 6 декабря агентство Синьхуа.

Свиньи

На одной из ферм уезда района Яоду города Линьфэнь 45 свиней оказались инфицированы этим опасным вирусом, а 35 — умерли, сообщили в министерстве. В провинцию немедленно была направленна специальная рабочая группа для дезинфекции и блокирования дальнейшего распространения болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай чумы свиней в Китае в 2018 году был зафиксирован в провинции Ляонин летом, затем он распространился по 21 провинции. Недавно сразу три вспышки были зафиксированы на фермах провинций Сычуань, Шэньси и Пекина.