Санья, Китай, 7 декабря, 2018, 04:55 — ИА Регнум. Прибрежный курортный город Санья островной провинции Хайнань на самом юге Китая планирует открыть еще 15 международных авиамаршрутов в 2019 году, сообщили в местном правительстве, передает 6 декабря агентство Синьхуа.

Dale Preston Пляжи Санья

Город уже давно стал популярным туристическим центром, где количество иностранных туристов перевалило за 646,3 тыс. человек за десять месяцев 2018 года, что на 14,75% выше, чем за тот же период предыдущего года. Город планирует, что в 2019 году количество иностранных гостей превысит 900 тыс. человек.

В настоящее время город связан 34 маршрутами с иностранными городами. Их количество планирует увеличить прежде всего за счет большего числа рейсов из России и Южной Кореи. Кроме того, планируется добавить новые рейсы из Германии, Франции, Нидерландов и Таиланда.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажиропоток в ключевом аэропорту китайского Тибета перевалил в 2018 году за 4 млн человек.