Вашингтон, 7 декабря, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Сенат США одобрил временный бюджетный закон до 21 декабря, который предотвратит «закрытие» федерального правительства и госучреждений. Об этом свидетельствуют результаты голосования в сенате.

Доллар

Ранее проект временного бюджета одобрила Палата представителей Конгресса США.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп подпишет этот законопроект, чтобы дать своей администрации и Республиканской партии две недели на разрешение споров по поводу финансирования стены на границе с Мексикой.

Трамп потребовал пять миллиардов долларов на строительство пограничной стены, однако представители Демократической партии в Конгрессе выступили против строительства.

В свою очередь американский президент заявил, что не подпишет бюджет, если в нём не будет выделено денег на строительство стены на американо-мексиканской границе.