Москва, 7 декабря, 2018, 04:23 — ИА Регнум. В деле о банкротстве генерального директора машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы», зятя российского режиссёра Никиты Михалкова — Альберта Бакова произошли существенные изменения. В апелляционной инстанции частично было отменено решение Арбитражного суда Москвы, который ввёл в отношении Бакова процедуру реализации имущества, — дело будет пересмотрено по существу. Одновременно с этим сумма долга, которая первоначально предъявлялась должнику, может существенно вырасти. От ПАО «Бинбанк» были поданы претензии еще на более 185 млн рублей, их рассмотрят в феврале 2019 года. Решение Девятого арбитражного апелляционного суда пока не изготовлено, поэтому основания, по которым дело частично было пересмотрено, неизвестны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

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Напомним, банкротом Альберта Бакова признали в сентябре 2018 года, перейдя сразу к этапу реализации имущества. Инициировано дело было ПАО «Бинбанк» в связи с не выплаченной в срок задолженностью — более 78,091 млн рублей.

Баков обратился с апелляционной жалобой, и решением Девятого арбитражного апелляционного суда определение первой инстанции частично было отменено и вынесен вердикт — «разрешить вопрос по существу». Само решение пока не обнародовано, подробности и мотивировки сторон неизвестны.

Между тем в рамках банкротного дела Бакова от ПАО «Бинбанк» поступило заявление о включении в реестр кредиторов требований в размере 185 327 179 рублей 16 копеек. Рассматривать претензии будут 5 февраля 2019 года.

Аналогичный иск с требованием признать банкротом был подан и к главе совета директоров концерна «Тракторные заводы», совладельцу московской киностудии «ВВП Альянс» Михаилу Болотину. В этом случае ПАО «Бинбанк» пошёл на мировое соглашение, по которому должник признал долг в размере 262 305 200 рублей, вытекающий из договора поручительства №18.1/14/14.1032/2 от 13.10.2015 года, заключенный в обеспечение обязательств основного должника по договору уступки прав кредитора №74.1/14/14.1032 от 14.10.2014 года. Первый транш в 25 млн рублей должник должен выплатить не позднее трёх дней с даты утверждения мирового соглашения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Болотин и Альберт Баков являлись топ-менеджерами крупного российского концерна «Тракторные заводы», который имеет на своём балансе несколько десятков предприятий в ряде регионов России: Мордовии, Чувашии, Карелии, Алтайском крае, Владимирской, Курганской, Волгоградской и Липецкой областях.

О финансовых проблемах у концерна широко известно стало в 2017 году, когда главный кредитор в лице Внешэкономбанка начал активное взыскание долгов с предприятий группы. Осенью 2018 года почти 30 млрд рублей из них взысканы с 13 юрлиц концерна. По разным данным, долги концерна перед ВЭБ составляют от 70 до 90 млрд рублей.

В августе 2018 года стало известно, что во избежание разорения крупнейших промпредприятий страны, входящих в состав группы, принято решение передать её госкорпорации «Ростех», которая возьмёт на себя оборонный пул, а для гражданских предприятий найдут частного инвестора. Ещё один примечательный факт: с середины июля 2018 года Альберт Баков был назначен директором компании из структур «Ростеха» — АО «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения». Она специализируется на разработках и производстве военной техники и вооружения. А спустя какое-то время с сайта концерна «Тракторные заводы» раздел о руководстве был удалён, и стоит отметка, что он в разработке.

В судах России продолжают слушаться дела заводов концерна, в том числе и банкротные иски.