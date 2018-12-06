Вашингтон, 7 декабря, 2018, 01:53 — ИА Регнум. Вариант военного ответа в адрес России на провокацию украинских ВМС в Керченском проливе не рассматривается. Об этом сообщил представитель Пентагона, председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, пишет The Washington Post.

David B. Gleason Пентагон

По словам Данфорд, ответ России дать нужно, но не военный, а иной — дипломатический, экономических, «из сферы безопасности».

«Сейчас не идет обсуждения военного измерения ответа на [случившееся] в Азовском море», — сказал Данфорд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Курт Волкер, специальный представитель госдепа по Украине, заявил, что Вашингтон доволен решением Киева о вводе военного положения.