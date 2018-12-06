Мадрид, 7 декабря, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Отмена налога на роскошь 1 января 2018 года была одним из первых значимых решений Эммануэля Макрона на посту президента Франции. С помощью него он хотел избежать оттока крупных денежных состояний за границу, а также сделать страну привлекательнее для иностранных инвесторов, напоминает испанское издание La Vanguardia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шапка

И вот вчера официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво открыл двери навстречу новым уступкам движению «желтых жилетов», заговорив о том самом требовании, которое чаще всего звучало в течение последних недель — о повторном введении налога на богатство (ISF). В ходе интервью, которое он дал радио RTL, Гриво заверил, что раз налог на недвижимое имущество, который сменил ISF, не работает, то правительство от него откажется. Он также уточнил, что осенью 2019 года будет проведена имущественная оценка. Ранее налог на роскошь платили те, чье состояние исчислялось суммой более 1,3 миллиона евро.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп тоже выступил с рассказом об уступках, на которые согласилось пойти правительство под давлением протестующих. Речь шла о приостановке введения мер, которые должны были начать действовать с января: в частности, это повышение налога на топливо, рост цен на электричество и газ. Филипп сообщил о «моратории» на повышение топливных тарифов, который сейчас проходит стадию согласования, однако Гриво позднее признался, что если согласовать это решение не удастся, власти всё равно откажутся от увеличения госпошлины.

Между тем два профсоюза водителей грузовиков, Всеобщая конфедерация труда (CGT) и «Форс увриер» («Рабочая сила», FO), объявили о забастовке с воскресенья, сочтя обещанные уступки недостаточными и в знак протеста против решения Государственного совета, который изменил размер надбавок за внеурочную работу. Министр транспорта Элизабет Борн отреагировала на этот призыв в среду, дав интервью Radio Classique. В нем она сообщила, что поведение профсоюзов вызвано «недопониманием» или «неверным поводом», а менять доплату за сверхурочный труд никто не планирует.

Правительство же, после дебатов о кризисе «желтых жилетов» в Национальной ассамблее, готовится к новым парижским манифестациям в эту субботу, которые опять могут обернуться насилием. Сегодня, 6 декабря, Эммануэль Макрон объявил об отмене пошлины на топливо — вместо приостановки на шесть месяцев, о которой он говорил во вторник.

Таким образом, французское правительство сделало очередной шаг навстречу манифестантам в попытке унять социальное беспокойство, главными выразителями которого стали «желтые жилеты». Представители Елисейского дворца подтвердили эту информацию агентству EFE, добавив, что такое решение является новым компромиссом, на который готовы пойти власти Франции, чтобы успокоить встревоженных своей уменьшившейся покупательной способностью людей.