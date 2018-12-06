Киев, 7 декабря, 2018, 00:37 — ИА Регнум. Отключение отопления во многих областях Украины в условиях военного положения является диверсией олигарха ДмитрияФирташа, заявил глава фракции «Народный фронт» в Верховной раде Максим Бурбак, сообщило 6 декабря издание «Апостроф».

Craig Sunter

Бурбак уверяет, что газовщики беспричинно перекрывают газ, лишая отопления учебные заведения и административные здания многих областей Украины.

К примеру, в Черновицкой области 5 декабря отключили тепло четырнадцати объектам. По состоянию на 6 декабря без отопления остаются десять объектов.

Подобные отключения происходят во всех областях Украины, кроме Кировоградской, Одесской, а также временно подконтрольных Украине территорий ДНР и ЛНР, заявил депутат.

«Мы обращаемся в Службу безопасности Украины и генпрокуратуру принять немедленные меры для наказания Фирташа и других кремлевских коллаборационистов за совершение диверсии в энергетическом секторе Украины. Особенно в военное время, это нельзя назвать никак, кроме как диверсией. Требуем немедленной реакции», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, в начале ноября 2018 года срыв отопительного сезона вызвал массовые протесты во многих городах Украины, в частности в Кривом Роге и Смеле.

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