Вашингтон, 6 декабря, 2018, 23:46 — ИА Регнум. Россия должна отказаться от ракет 9M729 или конструктивно ее изменить, так как эта ракета нарушает нормы, установленные условиями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила 6 декабря журналистам замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

США требует

Кроме того, Вашингтон требует допустить своих инспекторов на российские военные объекты для проверки «изменений в ракете».

Напомним, ранее МИД РФ официально сообщил о том, что техническая документация о соответствии ракеты 9M729 условиям ДРСМД была передана американской стороне. Тем не менее Вашингтон продолжает утверждать, что производство и принятие на вооружение ракеты 9M729 нарушает требования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео пообещал выход Вашингтона из ДРСМД, если Россия в течение двух месяцев не вернется в рамки его условий.

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