Оттава, 6 декабря, 2018, 23:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал арест и предстоящую экстрадицию из Канады в США финансового директора китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу, 6 декабря передает агентство Reuters.

В наручниках

По словам Трюдо, правоохранительные органы Канады принимали решение об аресте «без какого-либо политического вмешательства», хотя и «проинформировали» правительство «за несколько дней».

Трюдо также сообщил, что не вел переговоров по аресту Мэн Ваньчжоу с представителями Китая.

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