Нижний Новгород, 6 декабря, 2018, 23:17 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заслушал отчет генерального директора Фонда капремонта Геннадия Дурдаева и раскритиковал работу организации по многим параметрам. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

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В ответ на информацию Дурдаева о выполнении программы в настоящее время на 56%, Никитин напомнил, что к концу года планировалось достичь показателя в 80%. В течение года уровень выполнения программы увеличился лишь на 33%.

«В каком месяце следующего года вы обеспечите 95% выполнения программы 2018 года? До конца декабря вы должны вывесить в общий доступ у вас на сайте и у нас в министерстве информацию о том, сколько средств получено от собственников и какие работы запланированы. Важно, чтобы люди видели исполнение программы 2014−2017 годов, 2018 года, а программа 2019 года должна реализовываться без отставаний», — потребовал глава региона.

За работу с должниками Дурдаев получил от Никитина «неуд». Долги по платежам за капремонт в Нижегородской области составляют почти 2,9 млрд рублей, на которые уже набежало около 400 млн рублей пени.

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"Я вас слушаю, и уши заворачиваются в трубочку. Осталось 25 дней до конца года и как вы до 90% собираемость повысить?.. Этим нужно было заниматься давно. Я вам «неуд» ставлю за такую работу. Где меры по повышению собираемости?.. Даю вам три дня до понедельника», — услышал глава Фонда очередное распоряжение. За указанный срок необходимо уточнить показатели собираемости на конец декабря, а также проанализировать объемы работ и освоение средств в рамках программы 2014−2017 годов, все показатели требуется соотнести с данными 2018 года.

Отдельно губернатор велел разобраться с долгом в 458 млн рублей, который накопила перед Фондом капремонта администрация Нижнего Новгорода.

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«С 2015 не платили, поэтому такая сумма накопилась. Вот иллюстрация того, как работа велась в муниципалитете», — констатировал Никитин, поручив разобраться с задолженностью.

Напомним, в региональную программу капремонта включены 23 967 многоквартирных домов на территории области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале февраля 2018 года прежний глава фонда Владимир Челомин после года работы уволился с занимаемой должности. Его место 5 февраля занял Владимир Никифоров в статусе и.о. А 12 февраля был назначен новый исполняющий обязанности руководителя фонда Евгений Дурдаев. С 1998 года он занимал руководящие посты на предприятии «Заря» в Дзержинске, с 2000 по 2004 год — в компаниях АО «Завод «Электромаш», хладокомбинат «Заречный». Причем все три предприятия, которыми ранее руководил Дурдаев, проходили через процедуру банкротства. В настоящее время Дурдаев является генеральным директором фонда.

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В апреле Дурдаев сообщил, что в течение минувшего года региональный оператор фактически выполнял ремонт домов, включенных в краткосрочные планы на 2014−2016 и 2017−2019 годы. За весь период работы отремонтировано 1295 МКД на 2,5 млрд рублей. На тот момент полностью была выполнена лишь программа 2015 года — отремонтировано 250 домов на 45 млн рублей. В 2016 году был запланирован капремонт 1 592 МКД на сумму 3,3 млрд рублей, к апрелю 2018 года отремонтировано только 715 домов на 1,51 млрд рублей.

В плане капремонта на 2017 год стояли 552 МКД, стоимость работ запланирована в объеме 1,6 млрд рублей. В итоге были выполнены работы в 341 доме.

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