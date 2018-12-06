Москва, 6 декабря, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Пассивная реакция Москвы на обвинения США в нарушении Россией договора о ракетах средней и малой дальности привела к её полному поражению в информационном противоборстве двух стран. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов на VIII Всероссийском конгрессе политологов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На пути к миру лежит Россия

«Мы говорим, что «мы не нарушаем, вы представьте доказательства». Эта наша позиция, что мы будем сидеть ждать у моря погоды, когда они представят доказательства, в результате привела к тому, что они убедили американское общественное мнение и европейское общественное мнение, своих союзников, в том, что мы действительно нарушили договор о ракетах средней и меньшей дальности», — заявил Рогов.

По его словам, российская сторона имела шанс обернуть ситуацию в свою пользу, но им не воспользовалась. В частности, Москве ничто не мешало предложить американцам и их союзникам по НАТО, используя для этого Совет России — НАТО, провести проверку на российских объектах и провести проверку при условии, что российские инспекторы также посетят американские базы и проведут проверки их пусковых установок.

«Наша позиция по целому ряду вопросов — а вы представьте доказательства, а доказательств нет, — оборачивается против нас. На Западе мы пропагандистскую войну проиграли. Наша пропагандистская машина здесь по всем каналам. А там наша позиция неизвестна не только общественному мнению, но и политической элите. Буквально единицы знают действительно нашу точку зрения», — заключил Рогов.

В Москве 6−8 декабря проходит VIII Всероссийский конгресс политологов. В работе конгресса принимают участие около 1,2 тыс. политологов, представляющих университеты и исследовательские центры из 60 регионов России и 36 стран мира. Мероприятие посвящено выработке ответов на вызовы современной российской политики, а также укреплению контактов между учёными разных стран.