Москва, 6 декабря, 2018, 23:08 — ИА Регнум. Голосование США против резолюции Генассамблеи ООН по укреплению доверия в космической деятельности свидетельствует о стремлении Вашингтона разрушить существующую систему контроля за нераспространением оружия в космосе, сообщает МИД России в заявлении, опубликованном 6 декабря.

Советский плакат

Российское внешнеполитическое ведомство напоминает, что ранее консенсус по по совместной резолюции ГА ООН «Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности» бережно сохранялся, но теперь Вашингтон изменил свою позицию в сторону резкого неприятия и голосования «против».

МИД РФ подчеркивает, что расценивает «резкое изменение позиции Вашингтона по этому документу и переход от высшей формы его поддержки — соавторства — к голосованию «против» как ещё одну яркую демонстрацию нацеленности Вашингтона на демонтаж современной системы контроля над вооружениями и нераспространения и жёсткое препятствование любым позитивным шагам в этой области».

Напомним, 5 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла три предложенных Россией документа: резолюции «Неразмещение первыми оружия в космосе», «Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности» и процедурное решение «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве».

За принятие документа «Неразмещение первыми оружия в космосе» проголосовали 128 стран-членов ООН.

Особого внимания заслуживает то, что вместе с США против документов о нераспространении оружия в космосе проголосовали Австралия, Великобритания, Венгрия и Франция, выразив пассивное согласие с заявлениями Вашингтона о создании военных космических сил.