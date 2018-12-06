Варшава, 6 декабря, 2018, 23:27 — ИА Регнум. Значительная часть украинских мигрантов в 2014 году просила убежища в Польше, мотивируя это нежеланием воевать в рядах ВСУ, заявила заместитель министра внутренних дел Польши Рената Щенх, сообщило 6 декабря Польское радио.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

Несмотря на военное положение, введённое на Украине, Польша не ожидает повторения ситуации 2014 года, отметила чиновник.

По её словам, ситуацию на Украине постоянно оценивает специальная группа управления кризисными ситуациями.

Напомним, в ДНР и ЛНР сообщили об охоте, начатой работниками украинских военкоматов на людей призывного возраста, а также о задержаниях потенциальных уклонистов на границе с Донбассом.

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Отметим, президент Украины Пётр Порошенко в своих речах постоянно говорит о небывалом наплыве желающих послужить в ВСУ. По его словам, в военкоматы приходит гораздо больше людей, чем нужно. Видимо, в связи с этим на Украине был продлён осенний призыв.