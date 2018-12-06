Москва, 6 декабря, 2018, 22:52 — ИА Регнум. Китаю совершенно невыгодно идти на заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) в его первоначальной редакции, а потому Москве, Пекину и Вашингтону придётся искать компромисс на принципиально новых условиях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов на VIII Всероссийском конгрессе политологов.

Советский инспектор изучает ракету Томагавк наземного базирования перед её уничтожением. Октябрь 1988 года

«Мы уничтожили по договору РСМД 1846 наших ракет, а американцы — 846. На тысячу меньше, поскольку не успели произвести столько, сколько мы. У нас и у американцев сегодня ноль ракет наземного базирования с такой дальностью», — заявил Рогов.

«Пойдёт ли Китай на присоединение к договору РСМД? Ни за что. Ему соглашаться на ноль ракет — это одностороняя сдача, разоружение, по существу. 90% всех китайских ракетно-ядерных сил», — подчеркнул он.

У Китая, по разным оценкам, в настоящее время 1300−1800 ракет средней и меньшей дальности, отметил эксперт. (разница обусловлена различной методикой подсчёта, согласно одной из которых в число таких вооружений включены также ракеты с дальностью от 300 км, а не только от 500)

Между тем очевидно, что в случае прекращения договора РСМД Россия и США начнут разворачивать ракеты, которые могут поражать цели на расстояниях, которые вызовут озабоченность Китая. В связи с этим Москве и Пекину было бы уместно согласовать реакцию на предложение президента США Дональда Трампа, который ранее выступил с идеей трёхсторонних переговоров, чтобы остановить гонку вооружений. Американский лидер, в частности, сослался на то, что военные расходы достигли сумасшедших размеров — более 700 млрд долларов.

«Нам надо очень серьёзно поработать вместе с Китаем, чтобы вдвоём выдвинуть хорошо продуманные предложения по переговорам о ракетах средней и меньшей дальности Соединённым Штатам, и тем самым заставить американцев пойти на переговоры», — заключил Рогов.

В Москве 6−8 декабря проходит VIII Всероссийский конгресс политологов. В работе конгресса принимают участие около 1,2 тыс. политологов, представляющих университеты и исследовательские центры из 60 регионов России и 36 стран мира. Мероприятие посвящено выработке ответов на вызовы современной российской политике, а также укреплению контактов между учёными разных стран.