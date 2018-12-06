Киев, 6 декабря, 2018, 23:03 — ИА Регнум. До конца года Украину посетят министры обороны нескольких стран-членов НАТО, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщил 6 декабря телеканал «Прямой».

Иван Шилов ИА REGNUM

"Военное положение дает нам возможность развернуть наше сотрудничество с нашими партнерами. У нас есть договоренность, в ближайшее время мы подпишем контракты на поставку оружия, техники, оборудования», — рассказал Полторак.

Он рассказал, что министры обороны оценят ситуацию на месте, а затем примут решение о предоставлении разнообразной помощи Украине.

Напомним, ранее посол Украины в Канаде заявил, что несколько оружейных компаний Канады согласились продать Украине снайперские винтовки, однако этого мало. Нужно, чтобы само канадское правительство начало выделять деньги для вооружения украинских боевиков.

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