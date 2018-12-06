Киев, 6 декабря, 2018, 22:36 — ИА Регнум. Группа украинских дипломатов начала встречи с моряками, арестованными в России после инцидента в Керченском проливе. Об этом 6 декабря сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна

По его словам, сегодня консулы встретились с тремя получившими ранения во время задержания. До конца текущей недели украинские дипломаты намерены встретиться с каждым из арестованных моряков.

Как отметил Климкин, график консульских посещений согласован с российской стороной.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три судна ВМС Украины, которые вторглись в территориальные воды России и отказывались подчиняться требованиям российских пограничников.

Позднее 24 человека, находившиеся на кораблях, среди которых два сотрудника СБУ, были арестованы на два месяца по решению суда в Симферополе и доставлены в московский СИЗО «Лефортово». В настоящее время все арестованные находятся на «карантине» и помещены в разные одиночные камеры.