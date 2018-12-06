Российские военные в Сирии за сутки не зафиксировали нарушений перемирия
Дамаск, 6 декабря, 2018, 22:23 — ИА Регнум. В течение 6 декабря российские военные в Сирии не зафиксировали нарушений режима прекращения огня, сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению сторон сирийского конфликта генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
«В течение суток нарушений режима прекращения боевых действий не зафиксировано», — сказал на брифинге Сергей Соломатин.
При этом начальник российского Центра по примирению отметил, что в Сирии продолжается реализация указа президента страны об амнистировании бывших боевиков и лиц, уклонившихся от военной службы.
С 9 октября по 5 декабря 2018 года сирийские власти амнистировали 15 245 человек, подпадающих под действие этого указа, уточнил Сергей Соломатин.
Кроме того, начальник Центра рассказал о восстановлении в Сирии более 800 медицинских и образовательных учреждений, 31 тыс. жилых домов и ремонте порядка тысячи км автодорог.