Санкт-Петербург, 6 декабря, 2018, 22:00 — ИА Регнум. Все работы по строительству продолжения Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена принимаются и оплачиваются ежедневно. Об этом сообщил городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) в ответ на заявления «Метростроя» о том, что город якобы медленно принимает работы и несвоевременно оплачивает их.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Улыбчивые лица метростроя

«Последний раз документы на оплату поступили 30 ноября 2018 года. Оплата по ним состоялась 4 декабря 2018 года в сумме 21,8 млн рублей. Более никаких документов на оплату от ОАО «Метрострой» не поступало. Стоимость контракта на строительство продолжения Фрунзенского радиуса составляет 33,9 млрд рублей. Объем выполненных и принятых работ — 27,08 млрд рублей», — сообщили в КРТИ.

В то же время администрация Петербурга недовольна темпами строительства метрополитена и намерена увеличить свою долю в «Метрострое» с 46% до 51%. Такое заявление ранее сделал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

На эти цели Смольный собирается потратить 1,5 млрд рублей. Само оформление сделки займет около шести месяцев. Ожидается, что уже весной следующего года город получит контрольный пакет акций и сможет напрямую следить за развитием ситуации.

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Городские власти отмечали, что были вынуждены сократить финансирование строительства некоторых станций, поскольку «Метрострой» просто не успевал осваивать выделяемые ему средства. По словам Беглова, речь идет о сотнях миллиардов рублей.

«Уже довольно долгое время город выделяет «Метрострою» крупные суммы на строительство метро, которые списываются из бюджета и лежат на счетах компании. От этого, конечно, может, кому-то и хорошо — банки, например, зарабатывают. Но только не городу. Он тратит средства налогоплательщиков, но не получает их обратно в виде новых работающих станций метро», — говорит директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Эксперт отметил, что основной доход «Метрострой» получает из бюджета Петербурга, поэтому логично, что именно город теперь будет контролировать расходы. Кроме того, Солонников выразил уверенность, что Смольный не ограничится одним лишь контролем за расходами. Вероятнее всего, решение проблемы развития петербургского метро будет более комплексным.

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В идеале, полагает директор Института современного государственного развития, развитием метро должны заниматься несколько структур, чтобы разные предприятия соперничали друг с другом за сроки и качество, а город мог бы сравнить результаты их работы. Однако пока это слишком сложная задача. Все упирается в количество квалифицированных кадров и техническую базу.

Что касается решения Беглова сократить расходы на строительство Красносельско-Калининской и Фрунзенско-Приморской линий (врио губернатора уже подписал соответствующие поправки в бюджет на следующий год), то Солонников считает это логичным шагом.

«Зачем выделять «Метрострою» десятки миллиардов, если они все равно не осваиваются? Чтобы они складировались на его счетах? Петербург намерен решить эту проблему, а не заливать ее деньгами», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе принятия бюджета Петербурга на 2019 год расходы на метростроение были урезаны примерно на 10 млрд рублей, с 28 до 18 млрд рублей. В Смольном это объяснили неготовностью «Метростроя» освоить ранее запланированные средства.

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ОАО по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» (ОАО «Метрострой») учреждено 13 января 1993 года путём реорганизации. Уставный капитал на начало 2016 года составлял 147,544 тыс. рублей. Компания в разные годы выступала учредителем и соучредителем 17 юрлиц. По последним обнародованным данным в 2017 году, акционерами ОАО на 31 декабря 2016 года являлись: субъект Российской Федерации — город федерального значения Санкт-Петербург в лице комитета имущественных отношений с долей 21% в уставном капитале, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (доля — 25%), Вадим Александров — 13,62%, Николай Александров — 23,98% (гендиректор компании). В начале ноября 2018 года доля гендиректора выросла до 24,87%.

Петербургский метрополитен ежедневно перевозит около 2 млн человек, на него приходится более 40% пассажирских перевозок в городе. В Петербурге работает 69 станций.