Москва, 6 декабря, 2018, 21:49 — ИА Регнум. Правительство России совместно с Российской академией наук разработает учебное пособие по государственной национальной политике для государственных служащих, обучающихся по дополнительным профессиональным программам. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося 26 октября заседания Совета по межнациональным отношениям, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и президент РАН Александр Сергеев. Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 31 августа 2019 года.

Помимо этого, глава государства поручил правительству до 31 марта рассмотреть вопрос создания центра пространственного анализа на базе федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Совет по изучению производительных сил» Миниэкономразвития России.

До 1 мая должен быть рассмотрен вопрос о внесении в госпрограмму «Реализация государственной национальной политики» изменений, предусматривающих оказание финансовой поддержки на конкурсной основе национально-культурным автономиям и некоммерческим организациям, работающим в сфере реализации государственной национальной политики.

Кроме этого, правительству предписано учитывать необходимость сохранения этнокультурных особенностей и историко-культурного наследия народов России, а также объектов природного наследия при реализации стратегии пространственного развития России и при согласовании стратегий социально-экономического развития субъектов Федерации.

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