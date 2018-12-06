Москва, 6 декабря, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Администрация социальной сети «ВКонтакте» с начала 2018 года удалила около восьми миллионов единиц опасного для детей контента, сообщает 6 декабря пресс-служба соцсети.

Incocenter.ru «ВКонтакте»

«Было удалено более 7,9 млн единиц контента, связанного с поощрением самоубийств или нанесения увечий, в том числе текстовые публикации, видео, фото и аудиозаписи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за этот же период в соцсети было заблокировано более 1,8 млн уникальных профилей и 11,3 тысячи сообществ, через которые распространялись подобные материалы.

Кроме этого, по данным пресс-службы, с начала года было удалено свыше 300 тысяч единиц контента, связанного с пропагандой насилия в школах, и заблокировано более 8,6 тысячи профилей и свыше 500 сообществ, где такая информация распространялась.

Сообщается, что с сегодняшнего дня «ВКонтакте» запустила раздел «Центр безопасности», в котором пользователи смогут узнать, что делать при столкновении с угрозами, оскорблениями или недостоверной информацией. При этом отдельное внимание администрация соцсети намерена уделить вопросам детской безопасности.