Москва, 6 декабря, 2018, 20:52 — ИА Регнум. Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ завершило расследование по уголовному делу в отношении бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»)», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе расследования Соловьев признал свою вину в полном объеме и активно сотрудничал со следствием, подробно рассказывая об обстоятельствах совершенных преступлений.

В настоящее время дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4 апреля 2017 года бывший глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан и этапирован в Москву. В этот же день президент РФ Владимир Путин отстранил его от должности в связи с утратой доверия. Президиум регионального политсовета «Единой России» приостановил членство чиновника в партии.

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По версии следствия, в 2014—2016 годах бывший глава республики получил от представителей организаций, которые строили мостовые переходы через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

За мзду он должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

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Заявление о преступлении на тогдашнего главу написал его тезка — бывший заместитель главы республиканского минтранса Александр Соловьев, который был задержан ранее в связи с возбуждением уголовных дел по ч.1, 3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

После четырех месяцев в СИЗО меру пресечения в отношении Соловьева изменили на домашний арест по ходатайству следствия. Причем адвокаты изначально настаивали на домашнем аресте, вместе с апелляционной жалобой в суд был направлен пакет документов, подтверждающих заслуги Соловьева, а также медицинские документы о состоянии здоровья. Соловьев находиться под домашним арестом в квартире его старшей дочери на Ленинском проспекте в Москве.

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В рамках расследования суд наложил обеспечительный арест на восемь квартир, два земельных участка и автомобиль бывшего чиновника. В частности, речь идет о квартире обвиняемого в Ижевске и частном доме в деревне Каменное. Под арестом также находятся семь квартир в Москве и Ижевске и два земельных участка в Удмуртии, владельцем которых является старшая дочь экс-главы региона. У младшей дочери арестован автомобиль.

В апреле 2018 года экс-главе Удмуртии было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

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