Москва, 6 декабря, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Практика полетов российской боевой авиации в Венесуэлу и заходы кораблей ВМФ России в порты этой страны продолжатся, заявил 6 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим венесуэльским коллегой.

Минобороны России Сергей Шойгу

В ходе переговоров с министром обороны Венесуэлы генерал-аншефом Владимиром Падрино Лопесом, приехавшим в Москву, Сергей Шойгу отметил, что такое сотрудничество России и Венесуэлы идет на пользу обеим странам.

По словам главы российского военного ведомства, это дает «возможность обрести важный для авиации опыт дальних перелетов, и, конечно, поддерживать в хорошем боевом состоянии технику».

Кроме того, российский министр обороны отметил, что продолжается обмен специалистами и сотрудничество в сфере образования.

Сергей Шойгу подчеркнул, что ему и Владимиру Падрино Лопесу есть что обсудить «и в вопросах военного, военно-технического сотрудничества, и в целом ситуацию в Венесуэле».

Как сообщало ИА REGNUM, встреча министров обороны России и Венесуэлы состоялась по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Николаса Мадуро.