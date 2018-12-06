Москва, 6 декабря, 2018, 20:31 — ИА Регнум. В серии нападений на женщин в Самарской области подозревается житель Тольятти. Он задержан на одном из вокзалов в Москве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Злоумышленник подстерегал потерпевших в безлюдных местах, в подъездах, набрасывался на них, а затем, нанеся телесные повреждения, скрывался. В трех случаях в качестве оружия он использовал нож», — уточнила представитель ведомства.

В отношении 22-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»). Задержание проводилось оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с полицейскими Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО.

ИА REGNUM напоминает, нападения на женщин были совершены на территории Самарской области в ноябре — начале декабря 2018 года. Полицейским известно о двух пострадавших женщинах, обе в настоящее время находятся в больнице.

Ранее управлением МВД по Самарской области подозреваемый был объявлен в розыск.