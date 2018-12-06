Калуга, 6 декабря, 2018, 20:06 — ИА Регнум. На II Международном кинофестивале стран Арктики Arctic open в Архангельске впервые будет показан трейлер нового художественного фильма о Великой Отечественной войне «Ильинский рубеж». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Военфильма», участникам и гостям кинофестиваля в Архангельске, который открывается 6 декабря, о съемках фильма расскажет режиссёр и генеральный продюсер фильма «Ильинский рубеж» Игорь Угольников.

Цитата из фильма «Ильинский рубеж». Режиссер Игорь Угольников. Защитники Москвы в октябре 1941 года.

Большая часть фильма «Ильинский рубеж» была снята на калужской земле, в специально выстроенных под Медынью масштабных декорациях на полигоне кинокомплекса «Военфильм». Фильм посвящен событиям, которые также проходили на территории современной Калужской области, у села Ильинское — бессмертному подвигу Подольских курсантов, сводных отрядов военных училищ Подольска, оборонявших вместе с бойцами 43-й Красной армией Москву в октябре 1941 года.

«Уже отснята большая часть материала. Мы хотели бы снять фильм, достойный таких картин, как «Они сражались за Родину», «В бой идут одни старики», «Офицеры». Это не пропагандистская идея, мне хотелось бы, чтобы мир увидел подвиг российских парней. История подольских курсантов потрясает, но, к сожалению, о ней мало кому известно. Мы стараемся следовать великому советскому военному кино, его традициям. Стараемся сделать это мощно, ярко, достоверно, масштабно», — заявил Игорь Угольников.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, идея снять кино про подвиг курсантов из подмосковного Подольска родилась после просмотра художественного фильм «28 панфиловцев». На Калужщине шли не менее тяжелые и кровопролитные бои с немецко-фашистскими оккупантами. 3,5 тысячи подольских курсантов у калужского села Ильинское не пропустили к Москве гитлеровские армады. 17−18-летние мальчишки, которые не успели даже окончить трехмесячные офицерские курсы, намертво встали на пути до зубов вооруженной вражеской армии. «Красными юнкерами» называли курсантов фашисты. Только в первый день боев враг штурмовал позиции курсантов 11 раз, но бойцы мужественно отбивали атаки и переходили в атаку сами. За две недели жесточайших боев курсанты из Подольска уничтожили около 5 тыс. гитлеровских солдат и офицеров, подбили более сотни танков.

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