Москва, 6 декабря, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Россельхознадзор принял решение о снятии ранее введённых ограничений на поставки в Россию молочной продукции двух предприятий Белоруссии. Об этом сообщает 6 декабря пресс-служба надзорного ведомства.

Советский плакат. 1945

Как уточняется, с 7 декабря будут вновь разрешены поставки в Россию сыра производства ОАО «Молодечненский молочный комбинат», а также сыра, масла, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки Браславского филиала УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат».

Кроме этого, Россельхознадзор расширил перечень разрешённой ко ввозу продукции ОАО «Милкавита». Теперь в Россию сможет поставляться цельномолочная продукция данной компании.

Сообщается, что данные решения приняты по итогам состоявшихся 16 и 30 октября двусторонних консультаций, а также с учётом гарантий, предоставленных департаментом ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Подчёркнуто, что вся поставляемая в Россию продукция должна быть выработана не ранее 7 декабря 2018 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.