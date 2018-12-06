Москва, 6 декабря, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Москвичкам необходимо планирование беременности, заявил 6 декабря главный внештатный специалисту по акушерству и гинекологии департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев, передаёт агентство «Москва».

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»Необходима не только ранняя явка при наступлении беременности, но и необходимо планирование беременности. Лишь 6−7% женщин перед наступлением беременности обращаются к врачу акушеру-гинекологу для прохождения необходимого обследования. Для этого созданы все условия в Москве, но зачастую обращаются уже с наступившей беременностью», — посетовал он.

Также он пожаловался, что лишь половина жительниц Москвы фертильного возраста регулярно посещают женские консультации.

Также в департаменте здравоохранения рассказали, что в столице выживает 93% недоношенных новорождённых.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 74% женщин ежегодно проходят осмотр у гинеколога. Такие данные показал опрос ВЦИОМ.