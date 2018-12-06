Киев, 6 декабря, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Украинские парламентарии, проголосовавшие за предоставление боевикам ОУН-УПА* статуса участников боевых действий, нарушили польское законодательство, заявил бывший глава представительства Интерпола на Украине Кирилл Куликов 6 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

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«У властей Польши есть готовый список из 236 имён, тех, кто совершил действия, нарушающие Закон республики Польша «Об институте национальной памяти» (пропаганда деятельности УПА* и националистов, приведшей к массовому уничтожению поляков на Украине в годы Второй Мировой войны)», — сообщил эксперт.

Он отметил, что ответственность за правонарушение на территории Польши распространяется на все страны ЕС.

Напомним, ранее Верховная рада придала статус участников боевых действий боевикам профашистских украинских организаций, действовавших на территории Западной Украины в годы Второй мировой войны.

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* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ.