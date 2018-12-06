Киев, 6 декабря, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Верховная рада Украины приняла решение о создании совместной литовско-польско-украинской военной части, сообщило 6 декабря информационное агентство «УНН».

Польские крылатые гусары

Новое формирование назовут именем гетмана Константина Острожского. За данное решение проголосовали 230 парламентариев.

Напомним, ранее украинский парламент признал участниками боевых действий бывших членов коллаборационистских формирований, воевавших за гитлеровцев в годы Второй Мировой войны.

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* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.