Пекин, 6 декабря, 2018, 18:45 — ИА Регнум. Власти КНР приступили к снижению количества ограничений на иностранные инвестиции, снимая запреты на многое из того, что выходит за рамки официального ограничительного списка, сообщает 6 декабря Синьхуа со ссылкой на принадлежащую агентству газету Economic Information Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сообщил, что ведомство будет работать над уменьшением ограничений с другими государственными структурами и намерено закончить разработку основных положений новых правил к концу 2019 года.

А до конца текущего года работа над созданием механизмов и инструментов разрешений претензий и жалоб со стороны иностранных компаний по поручению центрального правительства будет проведена региональными властями.