Пять улиц Киева остались без воды из-за масштабной аварии
Киев, 6 декабря, 2018, 18:46 — ИА Регнум. В домах на пяти улицах Киева нет воды, заявили в пресс-службе предприятия «Киевводоканал», сообщили 6 декабря «Украинские новости».
Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР
Закончилась вода
«По состоянию на 16:00 6 декабря ремонтные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения», — отметили в пресс-службе.
По данным коммунальщиков, ремонт займёт около суток.
3 декабря из-за аналогичной аварии без воды остались двенадцать улиц города.
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Ранее в Киеве произошли две крупные аварии на тепловых магистралях, из-за которых без тепла остались несколько сотен домов.
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