Рим, 6 декабря, 2018, 18:33 — ИА Регнум. С 2019 года акцизы для небольших пивоварен Италии будут дифференцированы и снижены, такая поправка внесена в проект бюджета, сообщает Agenzia Italia в четверг, 6 декабря.

(сс) George M. Groutas Пиво

В среднем снижение составит 40% в сравнении с обычной величиной акциза, при этом предполагается введение дифференцированного подхода к установлению ставок.

Для крупных компаний акциз будет символически снижен с 3 до 2,99 евро за гектолитр.