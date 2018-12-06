Санкт-Петербург, 6 декабря, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко извинился перед Владимиром Путиным за публичный спор о цене российского газа для Белоруссии. Соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 6 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канатоходец Лукашенко

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге проходило заседание Высшего экономического совета Евразийского экономического союза. В ходе заседания лидеры России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении обсуждали перспективы и параметры создания в рамках ЕАЭС единого рынка газа, нефти и нефтепродуктов.

В этом контексте на заседании публично разразился спор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин отметил, что Белоруссия в рамках ЕАЭС получает газ по льготным ценам — $129 за тысячу кубометров. Тогда как Германия получает российский газ по цене в 250 за тысячу кубометров.

Российский лидер подчеркнул, что это хорошее преимущество для Белоруссии, но страны все равно должны стремится к полной унификации в рамках ЕАЭС. Путин напомнил, что среди стран ЕАЭС выработан план движения к 2025 году по согласованию единых рынков нефти, газа, нефтепродуктов.

Лукашенко решил вступить в полемику с российским лидером относительно цен на российских газ для Белоруссии.

«Наш главный партнер, к сожалению или к счастью, не ФРГ, а Российская Федерация, и наши основные не только партнеры, но и конкуренты — это россияне», — начал белорусский президент.

Затем он рассказал про белорусские трактора, которые на 70% собраны из российских деталей, и заговорил о необходимости «равных условий».

«Поэтому нам надо, чтобы у нас были равные условия, прежде всего у России и Белоруссии», — добавил Лукашенко и согласился, что страны ЕАЭС должны двигаться к созданию единого рынка в сфере ТЭК.

Нужно двигаться, а не останавливаться, заявил Лукашенко.

«Если мы будем идти к этому, то и вопросов не будет, мы понимаем, что за год это не решить», — сказал он.

На это Путин ответил, что «так и будет, как мы и договорились». Он подчеркнул, что необходимо создать соответствующие документы, которые, по сути. станут планом движения к цели — единому рынку ТЭК в ЕАЭС.

При этом Путин заметил, что Белоруссия уже сейчас в рамках ЕАЭС имеет существенное преимущество — она покупает российский газ по нерыночной цене в $129 за тысячу кубометров, а если бы цена была рыночной, то она составляла бы минимум $200 за тысячу кубометров.

Российский президент счел нужным пояснить, что в Белоруссии и не должно быть тех цен на газ, которые установлены для Германии.

«Но если бы Белоруссия не имела этих преимуществ, связанных с интеграцией, а цена формировалась на рыночных принципах, это было бы не $129, а под $200 — вот в чем разница», — пояснил Путин.

Лукашенко решил не успокаиваться на этом и продолжил спор. Он сказал, что у российского лидера «неправильные расчеты».

«Мы имеем худшие условия, чем Германия, я об этом не единожды говорил. Мы воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию», — заявил президент Белоруссии, пытаясь апеллировать к исторической памяти.

На это Путин предложил Лукашенко обсудить данный вопрос честно и детально в закрытом режиме.

Уже после заседания Лукашенко коротко пообщался с журналистами и сказал, что извинился перед Путиным за то, что вступил с ним в спор по вопросу цены на газ.

«Пришлось извиняться потом перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, ну вам лучше не слышать этого», — сказал Лукашенко.