Нью-Йорк, США, 6 декабря, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит открылись в «красной зоне» из-за опасений в обострении торговой войны между Китаем и США, 6 декабря передает агентство Reuters.

RMajouji Уолл-стрит

На открытии рынка индекс Dow Jones упал на 289,65 пункта (1,16%), до 24 737,42 пункта. Индекс S&P 500 открылся ниже на 36,55 пункта (1,35%), на уровне 2663,51 пункта. Индекс Nasdaq на открытии торгов упал на 141,37 пункта (1,97%), до 7017,05 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финансовый директор корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде и должна быть экстрадирована в США. Американские власти считают, что китайская компания нарушила режим санкций против Ирана.

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