Тверь, 6 декабря, 2018, 18:07 — ИА Регнум. Более 20 млн рублей будет направлено на развитие отрасли молочного животноводства в Тверской области в 2018 году. Решение принято 6 декабря на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Как уточнили в пресс-службе облправительства, период субсидирования за произведённое и реализованное молоко продлён до конца ноября этого года включительно.

Region.tver.ru Заседание Правительства Тверской области

«Привлекая федеральные средства на проекты в сферах газификации, водоснабжения, дорожной отрасли, мы получаем возможность перераспределить региональные деньги на другие направления, в том числе на развитие агропромышленного комплекса. Также важно активно участвовать в программах федерального министерства сельского хозяйства», — отметил Игорь Руденя.

Ранее на меры по повышению продуктивности в молочном скотоводстве было заложено 142 млн рублей, деньги были выделены из областного и федерального бюджетов. В течение девяти месяцев 2018 года все средства были выплачены сельхозпроизводителям, всего просубсидировано производство порядка 80 тыс. тонн молока. Всего за этот период тверские производители реализовали более 115 тыс. тонн. Дополнительные средства позволят выделить субсидии на производство ещё более чем 11 тыс. тонн молока за октябрь-ноябрь. Получат выплаты 20 предприятий Торжокского, Конаковского, Бежецкого, Вышневолоцкого, Сонковского, Калининского, Лесного, Старицкого, Зубцовского, Андреапольского районов, а также 56 малых хозяйств. В Тверской области в этом году по сравнению с 2017 годом размер субсидии увеличен на 50 копеек — до 1,87 руб. на килограмм молока.

Добавим, что производство молока на 2018 год прогнозируется в размере 157,7 тыс. тонн, что на на 3,8 тыс. тонн больше, чем в 2017-м. Объем реализации ожидается в размере 151,5 тыс. тонн — рост на 4,1 тыс. тонн. В регионе также отмечен рост надоев: в среднем на одну корову показатель увеличился на 97 кг и составил 4571 кг.