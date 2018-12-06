Симферополь, 6 декабря, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Разведывательный самолет ВВС США OS-135B впервые замечен у северной границы Крымского полуострова, сообщает 6 декабря Интерфакс-АВН со ссылкой на мониторинговые данные авиационных интернет-ресурсов.

США и РФ

Воздушный шпион совершил полет вдоль всей северной границы Крыма, оставаясь в воздушном пространстве Украины. OS-135B взлетел из киевского аэропорта «Борисполь» и пролетел от Азовского моря до Перекопа, подходя к российской госгранице на расстояние до 10 км.

Стоит отметить, что в 50 км от его маршрута находится город Джанкой, возле которого был недавно размещен дополнительный дивизион ЗРС С-400.

Кроме того, почти одновременно у черноморского побережья Крыма несколько часов курсировал самолет радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на острове Крит.

В этот же день стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V был замечен в воздушном пространстве Польши при совершении многочасового полета у границ Калининградской области и Белоруссии.