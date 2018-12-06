Москва, 6 декабря, 2018, 17:49 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» поддерживает уход от пустых разговоров в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, об этом заявил первый замглавы фракции в Госдуме Михаил Емельянов.

Константин Маковский. Разговоры по хозяйству. 1868

В ходе заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев «не сотрясать воздух», выступая с трибуны. Он обратил внимание на то, что «сложившийся формат выступления от фракций по актуальным вопросам не заканчивается никакими предложениями». Володин считает правильным рассмотреть вопрос возможности конкретных рекомендаций (профильному комитету или комитету Госдумы по контролю и регламенту).

«Фракция поддерживает предложение председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Председатель Государственной думы на 200% прав, потому что «парламент» происходит от слова «говорить», но это не означает, что этим всё и ограничивается», — сказал Емельянов.

Он напомнил, что у депутата есть определенные рычаги, с помощью которых он свои идеи может реализовывать.

«Это и право законодательной инициативы, и депутатские запросы, работа в различных комиссиях, которые взаимодействуют с правительством. Депутаты Государственной думы являются членами Национального банковского Совета и имеют право участвовать в заседаниях правительства. У депутатов много возможностей, которые можно полноценно использовать для реализации своих полномочий», — перечислил парламентарий.

По его мнению, если народный избранник выходит к трибуне и сотрясает воздух, говорит о громогласности Государственной думы и считает, что он свое дело сделал, и пошел заниматься своими личными проблемами, то это не может расцениваться как эффективная депутатская деятельность.

«В парламенте и надо выступать. Депутат, который не выступает, неэффективен. Эффективен тот, кто предпринимает определенные шаги и действия. Нужны не только разговоры, но и реальные дела», — заключил Емельянов.