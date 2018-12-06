Нижневартовск, Югра, 6 декабря, 2018, 18:04 — ИА Регнум. В Югре полицейские разбираются с агрессивными высказываниями подростков в интернете. Правоохранители предупреждают школьников об ответственности за заведомо ложные сообщения о готовящемся преступлении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

В интернете

Отделом дознания УМВД России по Нижневартовску возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего школьника по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подросток, посмотрев 4 декабря 2018 года сообщение телекомпании «Самотлор» об актированных днях, огорчился, что для учащихся с первого по восьмой класс занятия отменены, а старшеклассникам придётся сесть за парты несмотря на мороз. Причём актировка давалась на шесть утра, а позже столбик термометра понизился. И в паблике телеканала школьник пригрозил терактом.

В результате работа телекомпании была приостановлена на несколько часов. Экстренные службы проводили обследование здания, эвакуировали персонал. Школьник, написавший угрожающий комментарий, был вычислен за полчаса. Но была дестабилизирована деятельность правоохранительных органов, отвлечены значительные силы и средства экстренных служб.

«На наш телеканал обрушился шквал агрессии, нецензурной брани и угроз. И авторы этих «предложений» — дети, которые недовольны отсутствием актировки для старших классов», — поясняют в телекомпании «Самотлор» ситуацию.

Более того, школьники Нижневартовска после известия о визите полиции к «террористу» осудили телевизионщиков за «мнительность». Устроили в паблике «выяснения отношений» по верности актировок. Но уже в цензурной плоскости.

И это уже второй случай за месяц, когда полиция автономного округа разбирается с «пустыми» на первый взгляд угрозами школьников. Югорская межрайонная прокуратура проверяет высказывания учащейся старших классов которая на своей странице в социальной сети выступила с угрозами в адрес пятиклассников. В школе проходил день самоуправления, когда ученики старших классов ведут уроки у младшеклассников, и вот «умница и отличница», как её характеризуют учителя, высказалась, не подумав о последствиях.

В итоге родители пятиклассников призвали к ответу «учительницу». Действия старшеклассницы обсудили на классных часах, с ней поработал педагогический коллектив школы, психолог, полицейские. Старшеклассница извинилась перед детьми за то, что её неудачная шутка напугала их, и признала свой проступок.

Полицейские Югры призывают школьников не писать в сети необдуманные гневные посты с угрозами. И напоминают, что их действия попадают под уголовную ответственность, которая по ч. 1 ст. 207 УК РФ наступает при достижении гражданином 14-летнего возраста. Санкция статьи — от штрафа в 200−500 тыс. рублей до принудительных работ в течение трёх лет.

«Ложные угрозы или сообщения о якобы готовящихся терактах приводят к вынужденному отвлечению сил и средств экстренных служб от исполнения прямых обязанностей. На сегодняшний день современные технические средства позволяют полицейским устанавливать авторов сообщений в кратчайшие сроки», — напоминает пресс-служба УМВД России по ХМАО.