Равалпинди, Пакистан, 6 декабря, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Армия Пакистана готова «насколько это возможно» способствовать переговорам между США и радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 6 декабря передает агентство Reuters.

Joshua Kruger Пакистан

«США ожидают от нас и от министерства иностранных дел того, чтобы они каким-то образом могли бы вести с ними (боевиками) переговоры. И мы желаем, чтобы США покинули Афганистан в качестве друга региона, а не потерпев неудачу», — заявил на пресс-конференции в Равалпинди представитель армии Пакистана, генерал-майор Асиф Гафур.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря президент США Дональд Трамп попросил у правительства Пакистана «поддержки и содействия» в переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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