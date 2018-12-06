Переславль-Залесский, Ярославская область, 6 декабря, 2018, 16:59 — ИА Регнум. И. о. мэра Переславля-Залесского Валерий Астраханцев избран мэром города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Валерий Астраханцев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании городской думы в первом туре за Астраханцева проголосовали 11 человек, а за кандидата от КПРФ Романа Козлова — 10.

После этого был объявлен второй тур, в котором результаты голосования отличались. Астраханцев набрал 14 голосов (минимум, необходимый для избрания), Козлов — 6, один бюллетень был признан недействительным. В итоге Валерий Астраханцев стал мэром Переславля-Залесского.