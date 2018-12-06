Екатеринбург, 6 декабря, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Екатеринбург имеет возможности для того, чтобы стать «умным городом», интегрировать в себя так называемые «умные технологии». Об этом 6 декабря на форуме 100+ Forum Russia 2018 заявили некоторые эксперты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Екатеринбург

В мэрии уверены, что это возможно даже невзирая на проигрыш в ЭКСПО-2025. Первый замглавы города Алексей Кожемяко заявил журналистам, что концепция «умного» Екатеринбурга прорабатывается в администрации. По словам чиновника, уже сейчас разрабатываются несколько «умных» проектов. В частности, это «умное» освещение улиц, при котором фонари будут включаться в случае нахождения людей на улице. Также планируется доработка «умной» остановки с информацией о подъезжающих маршрутах, а также парковок, где сразу видны свободные места для машин.

Умные технологии — это хорошо, но чиновники могут и заблокировать их введение в городе, считает генеральный директор группы компаний «Бюро техники» Вера Бурцева. «Умные технологии обеспечивают комфорт для людей. А думают ли они у людях?» — задала риторический вопрос Бурцева. Если же у городских властей действительно есть желание внедрить «умные» проекты, то тогда нужно «пригласить разработчиков технологии и совместно генерировать проекты» и «быть более открытыми», добавила руководитель в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM. К сожалению, чиновники «часто замыкаются в себе», полагает генеральный директор.

Более оптимистично ситуацию оценила директор филиала компании «Сименс» в Уральском федеральном округе Роза Габдуллина. «Могу однозначно сказать, что сегодня Россия развивает тему умных городов», — заявила руководитель в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. В стране внедряются цифровые технологии в области транспорта, инфраструктуры, промышленности и здравоохранения, наблюдает эксперт. Габдуллина привела пример системы умных сетей электроснабжения (Smart Grid), которые были реализованы в Уфе.

Напомним, 6 декабря на форуме 100+ Forum Russia 2018 в Екатеринбурге обсуждали будущее мировых городов. Общественность удивил доклад архитектора Бориса Бернаскони: по мнению эксперта, в будущем люди вернутся к идее «совместного коммунального проживания».