Ульяновск, 6 декабря, 2018, 16:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области направлено в суд уголовное дело в отношении трёх человек, которых обвиняют в производстве и распространении фальсифицированной алкогольной продукции на сумму более 37 млн рублей. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Цитата из к/ф «Самогонщики». реж Леонид Гайдай. 1962.СССР Правосудие настигло

По версии следствия, с января 2016 года обвиняемые организовали два подпольных завода, где изготавливались водка и коньяк более двух десятков известных наименований. В управлении полагают, что в производство суррогата были вовлечены более 150 человек, а продукция с поддельными акцизными марками распространялась на территории нескольких регионов.

«Преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами в сентябре 2016 года, на складах были обнаружены партии приготовленного к реализации фальсификата на сумму свыше 37 млн рублей», — говорится в сообщении.

Злоумышленников обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.210 УК РФ («Руководство входящим в преступное сообщество структурным подразделением»), п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции»), ч. 4 ст.180 УК РФ («Незаконное использование чужого товарного знака»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), ч. 4 ст. 327.1 УК РФ («Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ходе разбирательств следствием было установлено, что злоумышленники передали заместителю начальника полиции УМВД РФ по Ульяновской области более 12,8 млн рублей взяток за покровительство и непресечение их преступной деятельности. Ранее судом за получение взяток ему назначено 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 38,5 млн рублей.

Отметим, что в августе был вынесен приговор по резонансному гибели о гибели трёх человек в результате отравления алкогольным суррогатом. Перед судом предстали 11 человек, среди которых — 35-летний чебоксарец, его родители, сожительница, друзья и знакомые. Восемь человек получили реальное лишение свободы, трое — условное. Согласно материалам дела, причиной стало острое отравление метиловым спиртом после употребления жидкости, разлитой в литровые бутылки с этикетками Bacardi Black.

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