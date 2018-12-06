Украина и Британия готовятся к новой атаке против России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 декабря, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- В Минобороны прокомментировали инцидент у берегов Приморья;
- Украинским пограничникам разрешено открывать огонь без предупреждения;
- В Британии организуют слежку за машинами российских дипломатов;
- Главе ВМС Украины порекомендовали отставку;
- Ветеран труда вернул «унизительную» выплату Медведеву.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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