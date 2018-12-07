Мадрид, 7 декабря, 2018, 03:03 — ИА Регнум. Свой первый визит после переизбрания на высшую государственную должность председатель КНР Си Цзиньпин совершил в Испанию. Почему именно эта страна была выбрана китайским лидером в качестве цели визита, обсуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Си Цзиньпин

На вопрос «почему Испания?» во многом отвечает сам товарищ Си, написавший обширную статью, которая поднимает ключевые вопросы китайско-европейских связей. «Пояс и путь» продолжает оставаться проектом, в рамках реализации которого формулирует свои задачи китайское руководство. Второй же темой политического сотрудничества Китая со всеми другими странами является «один Китай», в рамках которой Пекин добивается коллективного международного непризнания Тайваня. Этот спор, а также территориальные споры в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях — вот проблемы, которые Китай вынужден решать в нынешних условиях с опорой на международное мнение.

В этом смысле Испания является удобной «точкой входа», позволяющей воздействовать на Европу, задействуя не только прямо определенные торгово-финансовые интересы, но и значительно более тонкие материи.

Читайте статью Что привело китайского лидера в далекую от Поднебесной Испанию? и другие публикации Владимира Павленко о международной политике.