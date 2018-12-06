Милан, Италия, 6 декабря, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с главой внешнеполитического ведомства Венгрии Петером Сийярто в рамках министерского заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое проходит сегодня, 6 декабря, в Милане (Италия).

Александр Горбаруков ИА REGNUM «А на пути к миру лежит Россия»

На этой встрече Климкин призвал Венгрию присоединиться к «международному сообществу в сдерживании России».

«Климкин сообщил венгерскому коллеге об акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и призвал официальный Будапешт присоединиться к мероприятиям международного сообщества по сдерживанию российского агрессора», — сказано в сообщении министерства иностранных дел Украины.

Напомним, что украинские власти считают свою неудавшуюся провокацию в российском Керченском проливе «российской агрессией», хотя это украинские боевые корабли незаконно вторглись в территориальные воды Российской Федерации, совершали опасные маневры и не отвечали на запросы российских пограничников.

Российским пограничникам пришлось задержать украинские корабли и их экипажи.