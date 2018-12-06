Переславль-Залесский, Ярославская область, 6 декабря, 2018, 16:23 — ИА Регнум. Заседание по выборам мэра Переславля Ярославской области принесло первую сенсацию. И.о. главы Валерий Астраханцев не набрал нужного числа голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заседание переславской думы

За него проголосовали 11 депутатов (столько же во фракции «Единая Россия»). 10 человек проголосовали за кандидата от КПРФ Романа Козлова. Победителю нужно набрать 14 голосов.

За Валерия Астраханцева агитировал заместитель губернатора области Андрей Шабалин, присутствовавший на заседании. Губернатора Дмитрия Миронова не было.

Согласно уставу объявлен второй тур выборов. В нем будут участвовать только Астраханцев и Козлов. Голосование пройдет сегодня, заседание думы продолжается.