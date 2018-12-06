Киев, 6 декабря, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Сегодня, 6 декабря, Верховная рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №0206 «О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией». За соответствующий документ проголосовали 277 депутатов.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Порвали и выбросили

«Прекратить с 1 апреля 2019 года действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, заключенного 31 мая 1997 года в Киеве и ратифицированного Верховной радой Украины 14 января 1998 года, в соответствии со ст. 40 договора», — говорится в законе.

При этом прекращение действия договора освобождает Украину от всех обязательств по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, в соответствии со ст. 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

«Продолжающаяся агрессия РФ привела к существенным нарушениям большинства статей договора, что Украина систематически отмечает в дипломатической переписке с РФ», — сказано в пояснительной записке к документу.

В свою очередь депутат, председатель фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский прогнозирует, что расторжение договора о дружбе станет дополнительным препятствием для выполнения Минских соглашений.

«В этом договоре заложено очень много пунктов, которые полезны и нужны Украине, например, пункт о разграничении границ. Именно на такие пункты Украина может ссылаться во время споров с Россией в арбитражах. Но сейчас возникают юридические сомнения, как это будет происходить дальше», — сказал Новинский 6 декабря в кулуарах Рады.

Он также выразил опасения за права около 3 млн украинцев, которые находятся на заработках в Российской Федерации.

«Согласно договору, каждая из сторон гарантирует защиту прав граждан на территории другой страны. Когда договор будет денонсирован, у украинцев в России могут возникнуть трудности по защите своих прав», — добавил Новинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря президент Порошенко внес в парламент Украины проект закона о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией. 28 августа 2018 года Порошенко заявил, что Киев готов разорвать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков назвал решение Киева «неразумным». При этом он признал, что отношения между государствами находятся в ситуации, которую трудно еще больше испортить.

Напомним, договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против. Верховная рада ратифицировала документ 14 января 1998 года, Госдума — 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года (с момента обмена ратификационными грамотами).