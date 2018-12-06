Вильнюс, 6 декабря, 2018, 16:15 — ИА Регнум. С 1 января 2019 года за каждого ребенка семьи будут получать выплату в размере 50 евро ежемесячно, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 сентября. Такое решение сегодня принял парламент страны. До этого выплаты составляли 30 евро в месяц за каждого ребёнка. Пособия получают все семьи с детьми без исключения, вне зависимости от финансового положения семьи.

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Многодетным семьям, семьям, в которых воспитываются дети с недугами, или малообеспеченные семьи с детьми будут получать по 70 евро за ребёнка ежемесячно. На эти цели правительство Литвы заложило дополнительные 130,2 млн евро, а в целом на детские выплаты в 2019 году потребуется почти 351 млн евро.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , с 1 января 2018 года в Литве вступил закон о том, что все дети, вне зависимости от того, живут они в неблагополучных или благополучных семьях, в среднем должны получать по 30 евро в месяц. У кого в семье два ребёнка — 60 евро в месяц и так далее. Правящие крестьяне-зелёные представили это как шаг социальной ответственности. На практике выяснилось, что, принимая порядок о выплатах, власти одновременно с 1 января отменили так называемую «детскую» льготную часть необлагаемого налогами минимума в зарплатах родителей.

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Эта льгота в среднем как раз составляла 30 евро на одного ребёнка. Иными словами, громко введя новую систему детских пособий совершенно всем, власти забрали через налоги в зарплатах семей, воспитывающих детей, ровно такую же сумму.

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