Ярославль, 6 декабря, 2018, 17:16 — ИА Регнум. В библиотеке им. Лермонтова в Ярославле прошла презентация 17 новых книг о Ярославской области издательства «Медиарост» под название «Избранное из неизданного». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Презентация книг

В отличие от обычных презентаций, были представлены еще не вышедшие из печати книги. Как пояснил директор издательства Виталий Горошников, все книги полностью готовы и существуют в единственном сигнальном экземпляре.

Книга «Ярославль. Истории для детей» написана детским поэтом, лауреатом Государственной премии по литературе Анастасией Орловой. Для детей предназначена и книга-раскраска, посвященная Ярославлю. Аналогичные книги издательство планирует сделать по всем городам области.

Ряд новых книг являются продолжением книжной серии «Библиотека ярославской семьи» — это издания о ярославском дворянстве, купечестве и духовенстве, а также ярославских спортсменах — чемпионах мира по олимпийским видам спорта и призерах олимпийских игр. Еще одна книга серии посвящена ярославской словесности — это литературная история края и одновременно антология лучших стихов поэтов, связанных с ярославской землей. Две книги посвящены городам — Ярославлю и Переславлю-Залесскому.

Два издания ориентированы на туристов — это краткий путеводитель по области «77 чудес региона 76» и более подробная книга «Золотое кольцо Ярославии».

Особняком стоят краеведческие исследовательские работы: монография Аллы Путинцевой о художнике Федоре Солнцеве, сборник работ краеведа Александра Козлова «Рыбинск: мозаика былого». Серию «Эхо эпохи. Дневники и мемуары» продолжит сборник документов-воспоминаний «Записки о Мологе».

Наше рыбинское издательство работает преимущественно по проектам, локализованным за пределами Ярославской области. Но в Ярославской области, точнее на ярославском материале, мы создаём новые книжные форматы и концепции, здесь наша лаборатория. Несколько лет назад мы представили проект «Библиотека ярославской семьи», в котором вышло уже почти 30 книг. То, что мы наработали сейчас, сопоставимо с этим по объемом, — сказал директор издательства «Медиарост» Виталий Горошников.

Сейчас издательство ищет возможности для выхода книг.