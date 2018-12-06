Донецк, 6 декабря, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Командование ВСУ тайно перебрасывает солдат срочной службы в зону ведения боевых действий в Донбассе, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин, сообщает 6 декабря «Донецкое агентство новостей».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ночью, тайком

По его словам, солдаты были передислоцированы в 17-й отдельный мотопехотный батальон 57-й отдельной механизированной бригады, которая расположена напротив поселка Спартак. При этом родственникам солдат ничего о переброске не сообщалось.

Басурин отметил, что ранее украинское командование заявляло, что солдат срочной службы не будут посылать в зону ведения боевых действий в Донбассе, это гарантировал лично президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, ранее в ДНР заявили, что сотрудники украинских военкоматов ловят уклонистов прямо на улице.