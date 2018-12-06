Москва, 6 декабря, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Курс России на дедолларизацию не означает отказа от доллара, заявил 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

«Доллар, безусловно, является важнейшей мировой валютой, важнейшей резервной валютой. И никакого запрета на хождение доллара в установленных законом рамках в нашей стране не будет. Люди смогут свободно помещать деньги в доллары и свободно продавать доллары. Менять их на рубли и иную валюту», — сказал он.

Он пояснил, что суть курса — ориентироваться на свою валюту, рубль.

«Нам выгоднее платить в рублях. Нам выгоднее устанавливать отношения с другими странами в рублях», — рассказал глава правительства.

Медведев отметил, что власти США «делают всё, чтобы подорвать доверие к доллару».